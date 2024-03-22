Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika
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Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Amasya\'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Amasya'nın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı etkili oldu. Şehli, Kavaloluğu ve Alçakbel yaylalarında başlayan kar yağışı sonucu bölge beyaza büründü. Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu ve yağış devam ediyor.

22.03.2024 14:57  Güncelleme: 15:02
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Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kent genelinde hava sıcaklığının düşmesiyle düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar etkili oldu.

Şehli, Kavaloluğu ve Alçakbel yaylalarında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu bölge, kısa sürede beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu yaylalarda yağış devam ediyor.

Kaynak: AA

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