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Amasya Sosyal Bilimler Lisesi, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100. yıl marşını seslendirdi - Son Dakika
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Amasya Sosyal Bilimler Lisesi, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100. yıl marşını seslendirdi

Amasya Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına Ziya Ümit Özbakır'a ait 100'üncü yıl marşını seslendirdi. Kentin tarihi noktalarında çekilen klip, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Proje ile gençlerin bilinçlendirilmesi ve milli değerlerin farkındalık oluşturması hedefleniyor.

Amasya Sosyal Bilimler Lisesi, Cumhuriyet\'in 100. yılı anısına 100. yıl marşını seslendirdi
01.01.2024 - 15:43,
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Amasya Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına söz ve müziği Amasyalı Ziya Ümit Özbakır'a ait 100'üncü yıl marşını seslendirdi.

Kentin tarihi noktalarında öğretmen ve öğrenciler, sözlerini yazan ve besteleyen Ziya Ümit Özbakır'a ait marşı seslendirerek, bir klip oluşturdu.

Sosyal paylaşım sitelerinden yayımlanan klip, büyük beğeni topladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu proje ile gençlerin bilinçlendirilmesi, milli değerler kapsamında farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA
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