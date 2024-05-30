Amasya Turizm Çalıştayı 2024-25 Hedefleri Çalıştayı - Son Dakika
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Amasya Turizm Çalıştayı 2024-25 Hedefleri Çalıştayı

Amasya Turizm Çalıştayı 2024-25 Hedefleri Çalıştayı

Amasya Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amasya Turizm Çalıştayı'nda, kültürel miras ve inanç turizmi, doğa turizmi ve gastroturizm alanlarında oturumlar gerçekleştirildi. Çalıştayda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Daşkın, Vali Yardımcısı Mustafa Pala ve Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt da konuşmalar yaptı.

30.05.2024 12:17
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Amasya Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, "Amasya Turizm Çalıştayı 2024-25 Hedefleri Çalıştayı" düzenlendi.

Kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayda İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken ve Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Daşkın'ın konuşmasının ardından Dr. Öğretim Üyesi Melahat Avşar'ın moderatörlüğünde çalıştay gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Mustafa Pala ve Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt'un da katıldığı çalıştayda, "Kültürel miras ve inanç turizmi, "Doğa turizmi" ve "Gastroturizm" alanlarında oturum yapıldı.

Kaynak: AA

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