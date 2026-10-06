Amasya Üniversitesi'nde tanıtım günleri başladı, 112 aktif kulüp bulunduğu açıklandı - Son Dakika
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Amasya Üniversitesi'nde tanıtım günleri başladı, 112 aktif kulüp bulunduğu açıklandı

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Amasya Üniversitesi\'nde tanıtım günleri başladı, 112 aktif kulüp bulunduğu açıklandı
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Amasya Üniversitesi'nde Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günleri, Milli Hakimiyet Yerleşkesi'ndeki törenle başladı. Rektör Turabi, 112 kulüp, 487 etkinlikte yaklaşık 10 bin öğrenci ve ÜNİDES kapsamında 74 projenin hibe almaya hak kazandığını açıkladı; etkinlikler üç yerleşkede sürüyor.

Amasya Üniversitesi'nde 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günleri, Milli Hakimiyet Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle başladı.

Üç farklı yerleşkede devam eden etkinliklere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, üniversite hayatının sadece akademik eğitimden ibaret olmadığını belirterek, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini de en az dersler kadar önemsediklerini vurguladı.

Kampüsteki kulüp faaliyetlerine değinen Rektör Turabi, üniversite bünyesinde 112 aktif öğrenci kulübünün bulunduğunu, yıl boyunca düzenlenen 487 etkinlikte yaklaşık 10 bin öğrencinin görev aldığını bildirdi.

Turabi ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ÜNİDES Programı kapsamında üniversiteye ait 74 projenin hibe desteği almaya hak kazandığını açıkladı.

Açılış konuşmasının ardından üniversite yönetimiyle birlikte kulüp stantlarını tek tek ziyaret eden Rektör Turabi, öğrencilerin projelerini inceleyerek onlarla sohbet etti.

Milli Hakimiyet, İpekköy ve Yeşilırmak yerleşkelerinde düzenlenen tanıtım günlerinde kulüpler, yeni üye kaydı yapmak ve faaliyetlerini anlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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