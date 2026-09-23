Amasya Valiliği, kuvvetli sağanak ve gök gürültüsüne karşı Sarı Kod ile uyardı

Amasya Valiliği, kuvvetli sağanak ve gök gürültüsüne karşı Sarı Kod ile uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Valiliği, bu akşam saatlerinden itibaren il genelinde Sarı Kod uyarısı verildiğini ve kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Valilik, ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Amasya Valiliği kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış için uyarıda bulundu.
Bugün akşam saatlerinde başlaması tahmin edilen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın Amasya genelinde etkili olması bekleniyor.
Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu akşam saatlerinden itibaren, İlimiz genelinde Sarı Kod uyarısı ile kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur."
Kaynak: AA
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