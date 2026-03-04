Amasya Valisi Bakan, Yerkozlu köyünde iftar yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amasya Valisi Bakan, Yerkozlu köyünde iftar yaptı

Amasya Valisi Bakan, Yerkozlu köyünde iftar yaptı
04.03.2026 21:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Köy misafirhanesinde düzenlenen programda konuşan Vali Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin güçlü iradesi ile 86 milyonun bu coğrafyada huzur içerisinde yaşadığını belirtti.

Geçen yıl zirai don kaynaklı Amasya genelinde 400 milyon lira zarar oluştuğunun altını çizen Bakan, "Devlet olarak TARSİM sigortası olmayanlar dahil 314 milyon lira zarar karşılandı. Bizim de vatandaş olarak en büyük görevimiz bir ve beraber olmak ve ülkemizi en iyi yerlere taşımaktır." dedi.

Programa Kaymakam Salih Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, MHP İl Başkanı Mustafa Akgül, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Aykan, CHP İlçe Başkanı Ömer Sayar, İl Genel Meclis üyeleri, kurum müdürleri ve vatandaşları katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Taşova, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya Valisi Bakan, Yerkozlu köyünde iftar yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı İsrail, hava sahasını kademeli olarak açma kararı aldı
İran’a saldıran Trump’a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler İran'a saldıran Trump'a Hollywood ünlülerinden sert tepkiler
İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı İsrail, savaşın başından bu yana kullandığı mühimmat sayısını açıkladı
Washington Post: İran Suudi Arabistan’daki CIA İstasyonunu vurdu Washington Post: İran Suudi Arabistan'daki CIA İstasyonunu vurdu
’’Trump Türkiye’ye İran’a saldırma talimatı verdi’’ iddiasına yalanlama ''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama

21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle başlayamadı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle başlayamadı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
19:01
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 21:20:03. #7.13#
SON DAKİKA: Amasya Valisi Bakan, Yerkozlu köyünde iftar yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.