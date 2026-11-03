Amasya Valisi Bakan, Yeşilırmak\'taki taşkın çalışmalarını DSİ müdürüyle inceledi

Amasya Valisi Bakan, Yeşilırmak'taki taşkın çalışmalarını DSİ müdürüyle incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Valisi Önder Bakan, Yeşilırmak'ta taşkın riskini azaltmak için yürütülen yatak düzenleme ve temizlik çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan, DSİ 73. Şube Müdürü Fatih Örmekaya'dan bilgi aldı; çalışmalarla su akışını etkileyebilecek unsurların temizlenmesi hedefleniyor.
Amasya Valisi Önder Bakan, Yeşilırmak boyunca devam eden taşkın riskini azaltma çalışmalarını yerinde inceledi.
Vali Bakan, Yeşilırmak'ta olası taşkın riskini azaltmak amacıyla yapılan, nehir yatağı düzenleme ve temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek, DSİ 73. Şube Müdürü Fatih Örmekaya'dan bilgiler aldı.
Çalışmalarla nehir yatağının düzenlenmesi ve su akışını etkileyebilecek unsurların temizlenmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA
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