Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilen Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

Taşova'da gerçekleştirilen ziyarette Vali Önder Bakan, Kaymakam Konuralp Yılmaz, Belediye Başkanı Ömer Özalp, muhtarlar, kurum amirleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Vali Bakan, Amasya'da yaklaşık iki yıldır görev yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, görev süresi boyunca kendisiyle birlikte çalışan herkese teşekkür etti.