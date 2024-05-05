Amasyalı öğrenciler okulda ata tohumu ekip fide yetiştirdi - Son Dakika
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Amasyalı öğrenciler okulda ata tohumu ekip fide yetiştirdi

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Amasya'nın Taşova ilçesinde Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri okulda ektikleri ata tohumlarından fide yetiştirdi. Ata tohumları, 'Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli Destek 2022 Programı' çerçevesinde sağlanan destekle okul bahçesinde oluşturulan seraya taşındı. Öğrenciler, tarım faaliyetleriyle hem eğitim alıyor hem de kendi kendilerine yetebilen bir toplum olma hedefine adım atıyor.

05.05.2024 10:46
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Amasyalı öğrenciler okulda ata tohumu ekip fide yetiştirdi

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde Emine Bursalı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri okulda ektikleri ata tohumlarından fide yetiştirdi. Çileklerin ve diğer sebzelerin hasadı yapılırken ata tohumu domates fideleri de okul bahçesinde oluşturulan seraya dikildi.

"Ata tohumlarını burada yetiştiriyoruz"

Fen ve teknoloji laboratuvarında yetiştirilen ata tohumları, 'Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli Destek 2022 Programı' çerçevesinde sağlanan 25 bin liralık destekle okul bahçesinde oluşturulan 25 metrekarelik seraya taşınarak öğrencilerin elinde toprakla buluştu. Çok heyecanlandıklarını belirten 7. sınıf öğrencisi Abdullah Ensar Sarıbaş, "Getirdiğimiz ata tohumlarını burada yetiştiriyoruz. Burada çilek, marul, maydanoz gibi bir sürü çeşit bitki bulunuyor" dedi. Arkadaşı Tuğçe Naz Aşık da, "Köyümüz uzak olduğu için git, gel yapamıyoruz. Okulumuzda bunun gibi sera olduğu için tarımdan da yararlanabiliyoruz. Laboratuvarda üretiyoruz. Sonra gelip buraya dikiyoruz" diye konuştu.

"Amacımız akademik başarının yanı sıra evlatlarımızı hayata da hazırlamak"

Çalışmanın öğrencilerinin gelişimi için fırsat olduğuna işaret eden Fen Bilimleri Öğretmeni Bayram Atalay, "3 sene önce kurulan serada çilek, domates, salatalık, karnabahar, roka yetiştiriyoruz. Çocuklara eğitim, öğretim faaliyetinin haricinde yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi de öğretiyoruz" şeklinde konuştu. Amaçlarının akademik başarının yanı sıra evlatlarını hayata da hazırlamak olduğunu vurgulayan Okul Müdürü Ali Buğalı ise, "Son yıllarda küresel ısınmayla beraber gıdaya erişim konusundaki sıkıntıları göz önüne aldığımızda toplumumuzun üreten, kendi kendine yeten bir toplum olması açısından tarım faaliyetlerine yönelip her türlü sebze ve meyveyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlara da örnek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Taşova, Amasya, Tarım, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasyalı öğrenciler okulda ata tohumu ekip fide yetiştirdi - Son Dakika

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