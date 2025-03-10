Amatör Balıkçı 2 Akya ile 18 Bin TL Kazandı - Son Dakika
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Amatör Balıkçı 2 Akya ile 18 Bin TL Kazandı

Hatay'da amatör balıkçı Mehmet Çalbaş, 65 kiloluk 2 akyayı 18 bin TL'ye sattı.

10.03.2025 14:39
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65 kiloluk 2 balık yakalayan amatör balıkçı, 2 akyayı 18 bin TL'ye sattı

HATAY - Hatay'da amatör balıkçı İskenderun Körfezi'nde oltayla yakaladığı ve ağırlıkları 65 kilogram gelen 2 akya balığını 18 bin TL'ye sattı.

Dörtyol ilçesinden İskenderun Körfezi'ne botla açılan Mehmet Çalbaş'ın oltasına iki devasa akya balığı balık takıldı. Çalbaş, arkadaşıyla birlikte uzun süren mücadeleyle toplam ağırlıkları 65 kilogram gelen 2 balığı yakalamayı başardı. Yakaladığı balık karşısında heyecanlanan yaşayan Çalbaş, karaya güçlükle çıkardığı balıkları kilogram fiyatı 280 TL'den İskenderun'daki bir işletmeye toplam 18 bin TL karşılığında sattı.

" İki balık toplamda 65 kilo civarıydı yaklaşık 18 bin TL'ye sattık "

Yakaladığı balıklar Akya balığını İskenderun ilçesinde bir işletmeye satan Mehmet Çalbaş, "Amatör balıkçılık yapıyorum ilk defa böyle bir balıkla karşılaşıyorum. Kısmetimizde bu varmış çok şükür. Oltayla yaklaşık her balık için yarım saat uğraştık bu uğraşların sonunda kısmetimiz aldık çok şükür. Dörtyol tarafında yakaladık balığı yakalarken çok heyecanlandık uzun uğraşlar vererek bunları kıyıya çıkarttık. İki balık toplamda 65 kilo falan civarıydı yaklaşık 18 bin TL'ye sattık. İnsan mutlu oluyor balık yakalayarak psikolojisini düzeltiyor insanın stres atıyorsunuz hem de maddi olarak cebinize harçlık oluyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Amatör Balıkçı 2 Akya ile 18 Bin TL Kazandı - Son Dakika

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