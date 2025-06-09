Ambarköy Müzesi\'nde Konserle Sezon Açılışı

Samsun'da Ladik Belediyesi tarafından Ambarköy Açık Hava Müzesi'nde sezon açılışı dolayısıyla Fulya Özdemir konseri düzenlendi.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, ilçelerinin gözde yerlerinden Ambarköy Açık Hava Müzesi'nin sezon açılışını konserle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Açık hava müzesinde bulunan Ambarhan Restoran'ın yeni sezonda kafe restoran tarzında hizmet vereceğini bildiren Topal, "Bu tarihi mekanda sezon açılışını konserle taçlandırdık. Katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.