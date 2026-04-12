Ambulans Kar Yağışında Kara Saplandı

12.04.2026 15:20
Bitlis'te hasta ihbarına giden ambulans kar yağışı nedeniyle yolda kaldı, ekipler kurtardı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesine bağlı Cihangir köyüne hasta ihbarına giden ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kara saplandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan ambulans, yoluna devam ederek hastaya ulaştı.

Adilcevaz ilçesine bağlı Cihangir köyünde hasta olduğu yönünde ihbar alan sağlık ekipleri, bölgeye hareket etti. Ancak etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda ilerlemekte güçlük çeken ambulans, kara saplanarak yolda kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makineleriyle yapılan çalışma sonucu ambulans bulunduğu yerden çıkarıldı. Yolun açılmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, ismi açıklanmayan hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Adilcevaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yetkililer, zorlu hava koşullarına rağmen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, "Her açılan yol bir umut, her müdahale bir hayat demek. Zorlu şartlara rağmen durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bitlis'te hiçbir yol kaderine terk edilmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Bolu Belediyesi’nde 4 tutuklama Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası
NASA’nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya’ya ulaştı NASA'nın tarihi görevindeki 4 astronotu Dünya'ya ulaştı
ABD ile İran arasında tarihi müzakere Tahran’ın ön şartı kabul edildi ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi
İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu İstanbul Boğazı sis bulutlarının arasında kayboldu

16:36
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
14:16
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
