Ambulans Şoförü Kazada Hayatını Kaybetti

SAMSUN'da kazada hayatını kaybeden ambulans şoförü Recep Sağıroğlu (34), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Vakaya giden Recep Sağıroğlu (34) yönetimindeki 55 ATY 154 ambulans, Cemal Ü. yönetimindeki 55 AHY 556 plakalı fındık yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazada Recep Sağıroğlu hayatını kaybetti, sağlık çalışanları Tuğba A. ve Oğuzhan K. ile kamyon şoförü Cemal Ü. yaralandı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Sağıroğlu için İl Ambulans Servisi Başhekimliği önünde tören düzenlendi. Törenin ardından cenaze Atakum ilçesi Kasnakçımermer Mahallesi'ne getirildi. Kasnakçımermer Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Sağıroğlu aile kabristanlığında toprağa verildi. 2 yıl önce evlendiği öğrenilen Sarıoğlu'nun cenaze namazında ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, babası Adem, annesi Kezban, eşi Semanur Sarıoğlu ve ablası Burcu Çelik yer aldı.