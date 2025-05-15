Ambulanslara Geçiş Üstünlüğü Çağrısı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte ambulanslara geçiş üstünlüğü sağlanması için çağrıda bulundu. Yerlikaya, "Fermuar Sistemi'ni uygulayalım, yaşama yol verelim" diyerek sürücüleri duyarlı olmaya davet etti.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Fermuar Sistemi"ne dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Fermuar Sistemi'ni uygulayalım, yaşama yol verelim. Ambulans sireni duyduğumuz anda vakit kaybetmeden harekete geçelim. Araçlar sağa ve sola yanaşmalı, ortada bir 'hayat koridoru' açılmalıdır. Bu koridor bir canı hayatta tutabilir. Unutmayın: Bugün siz yol verirsiniz, yarın o ambulans sizin için yola çıkar."