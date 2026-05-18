Amca Çocukları Arasında Silahlı Kavga

18.05.2026 17:15
Çorum'da Hakan K., tartıştığı amcasının oğlu Ferhat K.'yi tabancayla ağır yaraladı.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde Hakan K. (25), kavga ettiği amcasının oğlu Ferhat K.'yi (22) tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Sungurlu ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Amca çocukları olan Hakan K. (25) ile Ferhat K. (22) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Hakan K., yanında bulunan tabancayla Ferhat K.'ye peş peşe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Ferhat K., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ferhat K., ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ferhat K., buradaki müdahalenin ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli Hakan K., bir süre sonra polise teslim olurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

