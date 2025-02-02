Amca ve Yeğeni Aynı Günde Hayatını Kaybetti

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Amca yeğeninin entübe edildiğini duyunca kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti: Amca ve yeğen aynı günde toprağa verildi

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesinde amca ve yeğeni aynı gün toprağa verildi.

Olur ilçesie bağlı Yeşilbağlar Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Cengiz Korkmaz, dün öğle saatlerinde acı bir haber aldı. Oltu'da yaşayan kanser hastası yeğeni üç çocuk babası Onur Korkmaz'ın entübe olarak hastaneye kaldırıldığını öğrenen Cengiz Korkmaz, bu üzücü haberin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Maalesef, acı haberin ardından sadece dört saat sonra gelen ikinci bir üzücü gelişme de olumsuzdu; yeğeni Onur Korkmaz da hastanede yaşamını yitirdi.

Bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından, Cengiz Korkmaz ve Onur Korkmaz'ın cenazeleri dualar eşliğinde Yeşilbağlar Mahallesi'nde birlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine Olur Belediye Başkanı Vedat Ergünün yanı sıra büyük bir kalabalık katıldı.

İki yakınlarının aynı gün içinde hayatını kaybetmesi, Yeşilbağlar Mahallesi'ni derinden üzüntüye boğdu. Mahalle sakinleri, büyük bir acı ve şok yaşarken, hayatını kaybeden Cengiz ve Onur Korkmaz'a son görevlerini yerine getirmek için cenazeye katıldılar.