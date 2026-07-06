Amed Sportif Erzurum Kampında

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında südürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Palandöken'de çalışmalarına devam eden yeşil-kırmızılı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları gerçekleştirdi.

İdman, çift kale maçla sona erdi.