Amedspor\'dan Saldırıya Kınama

(DİYARBAKIR) - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Trabzon'da Amed spor forması giyen kadına saldırıyı kınayarak, olayın sorumluları hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılmasını istedi.

Trabzon'da eşiyle birlikte dolaştığı sırada Diyarbakırlı olduğu öğrenilen kadının, giydiği Amedspor forması nedeniyle bir grubun sözlü saldırısına uğramasına tepkiler sürüyor.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Amedspor forması giyen kadının etrafını saran grup, hakaretler savurarak, "terörist" dedi. Kadın ise, "Ben terörist değilim, Diyarbakırlıyım. Eşim Antalyalı" yanıtını verdi.

Süper Lig'de pazartesi Diyarbakır'da oynanacak Amedspor-Trabzonspor maçı öncesinde yaşanan olaya ilişkin Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, saldırı kınandı ve olayın sorumluları hakkında hukuki sürecin başlatılması istendi.

"HİÇ KİMSE DESTEKLEDİĞİ TAKIMIN FORMASINI TAŞIDIĞI İÇİN BASKI ALTINDA HİSSETMEMELİ"

Açıklamada, bir spor kulübünün formasını giymenin aidiyetin, sevginin ve sportif bağlılığın ifadesi olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hiç kimse, hangi şehirde olursa olsun, desteklediği takımın formasını taşıdığı için baskı altında hissetmemeli; formasını çıkarmak ya da gizlemek zorunda bırakılmamalıdır. Çirkin saldırıyı kınıyor, olayın sorumluları hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için adli mercileri göreve davet ediyoruz. Kulübümüz tarafından da gerekli hukuki başvuruların yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz.

Amedspor olarak biliyoruz ki münferit davranışlar bir şehre, bir kulübe veya bütün bir taraftar topluluğuna mal edilemez. Tam da bu nedenle, yaklaşan Amedspor–Trabzonspor karşılaşmasının gerilimlerin değil, futbolun birleştirici gücünün ve karşılıklı saygının öne çıktığı bir buluşma olmasını arzu ediyoruz. Taraftarlarımızdan her türlü provokasyona karşı sağduyuyu korumalarını özellikle rica ediyoruz. Amedspor olarak ayrıştıran değil birleştiren, gerilimi büyüten değil sağduyuyu güçlendiren bir futbol ikliminden yana olmaya devam edeceğiz."