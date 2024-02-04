Amedspor ile İskenderunspor maç öncesi depremzedelerle buluştu

Amed spor ile İskenderunspor maç öncesi depremzedelerle buluştu
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Amedspor ile İskenderunspor'un teknik heyet ve sporcuları, zorlu maç öncesi konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti.
Teknik heyet ve sporcular, konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti. Her iki takımın sporcuları bir daha böyle acıların yaşanmaması dileğinde bulunarak çocuklara forma hediye edip onlarla zaman geçirdi. İskenderunspor takım kaptanı Onur Ural, 'Depremzede kardeşlerimizi ziyaret etmek için buradayız. Onları mutlu etmek için buraya geldik" dedi.
Amedspor takım kaptanı Onur Karakabak ise, "Bu ziyaretimizde kardeşlerimize onların yaşadığı durumu bu olayı biraz olsa unutturabildiysek ne mutlu bize. Kardeşlerimize geldik, bugün ziyaret ettik. Zamanımız olsa keşke hepsine uğrayabilsek. Ama bugünlük bunu yapabildik. Hepsine geçmiş olsun diyoruz. Dilerim bir daha yaşamayız" diye konuştu.
'FUTBOLDAN ÖNEMLİ HAYAT VAR'
Amedspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, "Maç ikinci planda. Önemli olan buradaki insanların bir sene önceki çekmiş oldukları acıları unutturmak. Bunun için buradayız. Takımlarımızı buraya getirdik. Bir nebze olsun görmeyen oyuncularda buradaki insanların yaşadıklarını görsünler istedik. Her şey futbol değildir. Her şey spor değildir. Bir insanlık var, bir hayat var. Kimimiz yeneceğiz, kimimiz yenileceğiz. Günümüzün futbolu doğasında olan bir şey. Allah insanlara sabır versin. Bir yıldır burada yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.
'FUTBOLDAN ÇOK DAHA KIYMETLİ ŞEYLER OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'
İskenderunspor Teknik Direktörü Koray Palaz ise, "Maçtan 24 saat önce burada bulunmaları hem şehir için hem de burada yaşayanlar için büyük bir moral. Tabii ki şunu unutmamak gerekiyor. Futbolun sadece futbol olmadığının en güzel örneği belki de burası. Hayatta futboldan çok daha kıymetli ve değerli şeyler olduğunu görüyoruz. Burada geçirdiğimiz zamanla tekrar yaşamış oluyoruz. Ben 3,5 aydır buradayım. Bu üçüncü ziyaretimiz. Daha çok ziyaret etmek isteriz" sözleriyle duygularını anlattı. (DHA)
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