Amedspor'un Gelecek Hedefleri Belirlendi

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, kulübün gelecek dönem hedeflerini ve 1 Haziran'daki seçimli olağan genel kurulu değerlendirdi. Eren, istişare kurulunun kendisini yeniden başkan adayı göstermesinin onur verici olduğunu belirterek, bu kararda istikrar ve sürekliliğin ön planda olduğunu söyledi.

Kulübün kısa, orta ve uzun vadeli stratejisini ortaya koyacaklarını ifade eden Eren, 'Amedspor'un olmazsa olmazı kurumsallaşma ve profesyonelleşmedir. Süper Lig'de kalıcı, üst sıraları zorlayan ve bu kenti dünyada temsil edecek uluslararası başarılar hedefimizdir' dedi. Eren, geçmiş dönem başkan ve yöneticilerin de yeni dönemde rol alacağını vurguladı.

Altyapı çalışmalarına değinen Eren, taraftar desteğinin kulübü ayakta tutan en önemli güç olduğunu belirterek, Süper Lig'le birlikte taraftarlara daha büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, kentin takıma destek olması gerektiğini ifade ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de takımı tebrik ederek başarılar diledi.