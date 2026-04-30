Amedspor'un Süper Lig Heyecanı İçin Dev Ekranlar Kurulacak

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Süper Lig'e çıkma şansı bulunan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Iğdırspor ile oynayacağı kritik karşılaşmayı futbolseverlere canlı izletmek amacıyla kentin iki farklı noktasına dev ekran kurulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Süper Lig'e çıkma hedefiyle sezonun son lig maçında 2 Mayıs Cumartesi günü Iğdırspor'a konuk olacak. Karşılaşma, Amedspor'un Süper Lig'e çıkma şansı açısından büyük önem taşıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda oynanacak Iğdırspor-Amedspor maçının heyecanını kentteki taraftarlarla buluşturmak için Bağlar ilçesindeki Newroz Park ile Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı'na dev ekran kuracak. Futbolseverler, bu iki noktada maçı canlı izleyerek Amedspor'un Süper Lig yolundaki kritik mücadelesine ortak olacak.

Iğdırspor-Amedspor karşılaşması, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak. Amedspor, 1. Lig'de Erokspor ile eşit puana sahip bulunurken, karşılaşmadan alınacak sonuç Süper Lig'e çıkma hedefi açısından belirleyici olacak.