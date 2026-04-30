Amedspor'un Süper Lig Heyecanı İçin Dev Ekranlar Kurulacak

30.04.2026 10:28  Güncelleme: 11:14
(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Süper Lig'e çıkma şansı bulunan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Iğdırspor ile oynayacağı kritik karşılaşmayı futbolseverlere canlı izletmek amacıyla kentin iki farklı noktasına dev ekran kurulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Süper Lig'e çıkma hedefiyle sezonun son lig maçında 2 Mayıs Cumartesi günü Iğdırspor'a konuk olacak. Karşılaşma, Amedspor'un Süper Lig'e çıkma şansı açısından büyük önem taşıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, deplasmanda oynanacak Iğdırspor-Amedspor maçının heyecanını kentteki taraftarlarla buluşturmak için Bağlar ilçesindeki Newroz Park ile Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı'na dev ekran kuracak. Futbolseverler, bu iki noktada maçı canlı izleyerek Amedspor'un Süper Lig yolundaki kritik mücadelesine ortak olacak.

Iğdırspor-Amedspor karşılaşması, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Iğdır Şehir Stadı'nda oynanacak. Amedspor, 1. Lig'de Erokspor ile eşit puana sahip bulunurken, karşılaşmadan alınacak sonuç Süper Lig'e çıkma hedefi açısından belirleyici olacak.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:31
Galatasaray şampiyonluğa giderken Dursun Özbek iki isme "Güle güle" dedi
İsrail’in saldırdığı Sumud Filosu: 18 Türk aktivist alıkonuldu
10:58
Afganistan'dan petrol hamlesi! Çin desteğiyle 5 yeni kuyu açıldı
Survivor’da büyük skandal Kurguda kesmeyi unuttukları o sözleri herkes duydu
10:27
Fahiş site aidatlarına son! İşte yeni düzenlemenin detayları
Bomba iddia: İran’ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak
