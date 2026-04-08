Amerikan Ordusunun İran Operasyonları ve Tarihsel Dersler

Amerikan ordusunun sabah saatlerinde İran'ın enerji tesislerine yönelik bir müdahale başlatıp başlatmadığı net değil, ancak geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen 'albayı kurtarma operasyonu' ile Trump'ın geçici bir başarı elde ettiği söylenebilir. Bir askeri uzman, Amerikan siyasetinin bu kadar parçalanmış ve ordusunun düzenli operasyonlar yaparken görülmediğini belirtiyor. Başarılı operasyonlar Hollywood filmleriyle duyurulurken, büyük başarısızlıklar da mevcuttur ve bunlar gelecekteki başarıların temelini oluşturabilmektedir.

1979 İran Rehine Krizi sırasında, ABD Başkanı Jimmy Carter'ın onay verdiği Kartal Pençesi Operasyonu büyük bir felaketle sonuçlandı. Kum fırtınası ve çatışmalar nedeniyle operasyon başarısız oldu, İran enkaz görüntülerini paylaştı ve bu olay Carter'ın siyasi kariyerinin sonunu getirdi. Bu başarısızlık, Amerikan ordusunda önemli bir dönüm noktası oldu ve benzer hataların tekrarlanmaması için Özel Harekat Komutanlığı (USSOCOM) kuruldu.

46 yıl sonra yapılan albayı kurtarma operasyonu, Amerikan ordusunun bu dersleri aldığını gösteriyor. Carter dönemindeki başarısızlığın Trump'a çıkış yolu sağlayıp sağlamayacağı bilinmez, ancak İran'da aradığı katkıyı yapabilir.