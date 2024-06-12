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Amik Ovası'nda pamuğun ipliğe yolculuğunda zorlu çapa mesaisi

40 dereceyi bulan sıcakta 515 TL için 9 saatlik zorlu mesai

HATAY – Türkiye'nin önde gelen pamuk üretim merkezlerinden olan Hatay'ın Amik Ovası'nda 40 dereceyi aşan sıcaklıklara rağmen işçiler pamuk bitkilerini çapalayarak yabani otlardan arındırıyorlar. Günlük 515 TL yevmiye alan işçilerin mesaisi günde 9 saat sürüyor.

Depremin vurduğu Hatay'da yaralar sarılmaya devam ederken Türkiye'nin tarım ürünleri üretim merkezi olan Amik Ovası'nda da çiftçilerin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Buğdayın hasadının ardından çiftçiler, pamuğu toprakla buluşturmuştu. Pamuğun filizlenmesiyle çevresinde oluşan yabani otları temizlemeye başlayan tarım işçilerinin 40 dereceyi geçen sıcakta zorlu çapa mesaisi devam ediyor. Reyhanlı ilçesi Terzihüyük Mahallesi'nde çapa mesaisine devam eden tarım işçileri 9 saat çalışarak 515 TL yevmiye alıyor. Sabah 6'da mesaileri başlayan tarım işçilerinin, aşırı sıcaklıklara karşı öğlen 3'e kadar çalışıyorlar.

"İşçiler kişi başı 515 TL yevmiye alıyorlar"

Pamuğun içerisindeki yabani otları temizlemek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden çavuş Ömer Öztırak, "Pamuğun yolculuğu başladı. Pamuğun ilk çapasını biz yapıyoruz. İşler çok güzel gidiyor. Havalar serinken güzel gidiyor ama normalde sıcak oluyor. Tarlanın yabani otlarına göre dönümü değişiyor. Şuan çalıştığımız alan 150 dönümlük arsa. 150 dönümlük arsa yeri iki günde biter. Ot olsa 1 hafta iş olacaktı. Yevmiyeler kişi başı 575 TL veriyorlar. İşçilere yevmiyeler 515 TL düşüyor. 575 TL'den 60 TL'sini çavuşlar alıyor. Burada çift mesaiyi yapan yok. Sabah 6'dan öğleden sonra 3'e kadar çalışıyoruz. Bu zamanda kolay iş yok" dedi.

"Akşama kadar kazma vuruyoruz ve 55 yaşındayım bana zor geliyor"

Yabani otları çapalama işinin zor olduğunu belirten 55 yaşındaki tarım işçisi Emine Uğraş, "Burada pamuk için tarlada çapa yapıyoruz. Burada yabani otlara kazma vuruyoruz. 10 yıldır bu işi yapıyoruz ama bize sadece 500 TL veriyorlar. Bu para bize yetmiyor ve bu iş yorucu oluyor. Akşama kadar kazma vuruyoruz. 55 yaşındayım bana zor geliyor" şeklinde konuştu.

"Bütün gün pamuk tarlasında yabani ot temizliyoruz"

Ailesine destek olmak için pamuk tarlasında çalışan 18 yaşındaki Rabia Ali, "Pamuk tarlasında kazma yapıyoruz. Bütün gün pamuk tarlasında yabani ot temizliyoruz. Bugün şansımıza tarla çok güzel ve hava normaldi. Bugün bu tarlada fazla yabani ot yoktu. Bu yüzden fazla yorucu değildi. Burada çalışmak zor oluyor ama ailemi destek olmak için mecburuz" ifadelerini kullandı.