AMMAN, 7 Nisan (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir pazarda Ramazan Bayramı öncesinde tatlıları düzenleyen bir satıcı, 6 Nisan 2024. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Amman'da Ramazan Bayramı öncesi tatlılar pazarda sergileniyor - Son Dakika
Ordu'da mezarlık ve şehitliklerde Ramazan Bayramı öncesi temizlik ve bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihtiyaç duyulan mezarlıkların temizlik, ot biçme ve bakım onarım çalışmalarını sürdürerek bayrama hazır hale getiriyor.
United Overseas Bank (UOB) Çin'in Beijing şubesi Genel Müdürü Cynthia Xin, Çin ile ASEAN'ın ekonomik ve ticari bağlarının ayrılmaz nitelikte olduğunu ve iki taraflı sanayi zinciri entegrasyonunun daha da derinleşeceğini söyledi. Çin ve ASEAN pazarları arasındaki bağlantılar dikkat çekici bir şekilde artmaktadır. Çin, ASEAN'ın en büyük ticaret ortağı olurken, ASEAN da Çin'in ithalat ve ihracat hacminin en büyük ticaret ortağı haline gelmiştir. Çin'in lider rolü, tüm ASEAN'ın endüstriyel zincir gelişimini genişletip yönlendirebilecek önemli bir faktördür. Ayrıca, yatırım miktarı ve yeşil alan yatırımları da artmaktadır. Bu eğilimler, iki taraflı sanayi zinciri entegrasyonunun daha da derinleşeceğini göstermektedir.
Söke Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk olağan toplantısını yaparak yeni dönemin organ seçimlerini gerçekleştirdi. Meclis başkan vekili, meclis katip üyeleri ve çalışma komisyonları ile encümen üyeleri gibi organlar seçildi.
Crowdfense adlı şirket, iPhone modellerinde sıfırıncı gün açığı bulup kendilerine bildirenlere 5 ila 7 milyon dolar arasında ödeme yapacağını duyurdu. Bu tür açıklara 'sıfırıncı gün' denmesinin sebebi, yazılım geliştiricilerinin henüz haberdar olmadığı, yamalanmamış güvenlik açıklarından faydalanmaları olarak biliniyor. Crowdfense ve rakibi Zerodium gibi şirketler, buldukları açıklarını genellikle suçluları takip etmek veya casusluk faaliyetleri için ihtiyaç duyduklarını iddia eden devlet kurumları veya hükümetin alt yüklenicilerine yeniden satmayı hedefliyor. Crowdfense, yeni fiyat listesine göre iPhone'da tespit edilen açıklar için 5 ila 7 milyon dolar, Android için ise 5 milyon dolara kadar ödeme yapacağını duyurdu. Diğer popüler yazılımların açıklara biçilen değerler ise şöyle: Google Chrome: 3 milyon dolara kadar, Safari: 3.5 milyon dolara kadar, iMessage: 3 ila 5 milyon dolar arasında, WhatsApp: 3 ila 5 milyon dolar arasında. Crowdfense'nin 2019'da yayınladığı önceki fiyat listesine göre tüm açıkların değerinin arttığı görülüyor. TechCrunch, bu durumun Apple ve Google gibi şirketlerin platform güvenliğini artırması ve ortaya çıkan açıklara daha hızlı çözüm üretmelerinden kaynaklandığını belirtiyor. Crowdfense şu anda Rusya dışındaki en yüksek fiyatları sunuyor. Rusya'da ise Operation Zero isimli şirket geçen yıl iPhone ve Android cihazlarını hacklemek için araçlara 20 milyon dolara kadar ödeme yapabileceğini açıklamıştı. Apple'ın ise güvenlik araştırmacılarını teşvik etmek için kendi Apple Security Research Bounty programı bulunuyor. Bu program kapsamında güvenlik araştırmacıları maksimum 2 milyon dolar kazanabiliyor.
Google, Android 15 sürümünde DeX platformuna benzer bir masaüstü modu için çalışmalara başladı. Android 15, varsayılan olarak masaüstü modu ile gelecek. Masaüstü modu yavaş yavaş gelişme gösterdi ve artık yan yana iki uygulama çalıştırabilmeyi kolayca başarıyor. Google, çok pencereli Android masaüstü deneyimi üzerinde çalışıyor. Serbest biçim modunda pencereler dilediğiniz gibi sürüklenip boyutlandırılabileceksiniz.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerini kazanan AK Parti'nin Meclis Üyesi Alpaslan Karaaslan, mazbata töreninde CHP'li Meclis Üyesi Zülfikar Bal'a kafa atarak burnunu kırdı. Olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Sizin düşünceleriniz neler ?