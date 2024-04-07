Amman'da Ramazan Bayramı öncesi tatlılar pazarda sergileniyor - Son Dakika
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Amman'da Ramazan Bayramı öncesi tatlılar pazarda sergileniyor

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir pazarda, Ramazan Bayramı öncesinde tatlılarını sergileyen bir satıcı, müşterilerine çeşitli lezzetler sunuyor. Tatlılar, 6 Nisan 2024 tarihinde çekilen bir fotoğraf ile görsellendiriliyor.

07.04.2024 14:59  Güncelleme: 15:00
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AMMAN, 7 Nisan (Xinhua) -- Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir pazarda Ramazan Bayramı öncesinde tatlıları düzenleyen bir satıcı, 6 Nisan 2024. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Ramazan Bayramı, Ürdün, Gastronomi, Kültür, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Amman'da Ramazan Bayramı öncesi tatlılar pazarda sergileniyor - Son Dakika
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