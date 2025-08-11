Amnesty'den Gazze'deki Gazeteci Ölümlerine Kınama

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), İsrail tarafından Gazze Şeridi'nde aralarında Al Jazeera televizyonunun 2 muhabirinin de bulunduğu Filistinli gazetecilerin kasten öldürülmesini şiddetle kınadı.

Londra merkezli örgüt, İsrail ordusu tarafından Gazze'de öldürülen gazetecilere ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu.

Örgüt, "İşgal altındaki Gazze şehrinde bir medya çadırına düzenlenen hava saldırısında İsrail'in gazetecileri kasten öldürmesini şiddetle kınıyoruz. Enes eş-Şerif ve meslektaşları Gazze'nin gözü ve sesi oldu. Açlık ve yorgunluktan bitkin düşmüş olsalar da cesurca cepheden haber yapmaya devam ettiler." ifadelerine yer verdi.

Modern tarihte hiçbir çatışmada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik soykırımında öldürülen gazeteci sayısından daha fazla gazetecinin öldürülmediğine dikkati çeken örgüt, "Filistinli gazetecilerin öldürülmesine ilişkin bağımsız ve tarafsız soruşturma yapılmalı, ailelerine adalet ve tam tazminat sağlanmalı. Devletler, İsrail'in soykırımına son vermek için acilen harekete geçmeli."çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun, dün akşam Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci hayatını kaybetmişti.