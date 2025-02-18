An-24 Uçağı Güvenli İniş Yaptı

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VLADİVOSTOK, 18 Şubat (Xinhua) -- Uçuş sırasında iniş takımlarında arıza olduğunu bildiren An-24 tipi bir yolcu uçağı, Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Yakutsk Havalimanı'na güvenli bir şekilde indi.

TASS Haber Ajansı'nın Yakutistan kurtarma hizmetleri birimine dayandırdığı haberine göre, salı günü Yakutistan Cumhuriyeti'nin Olyokminsk kasabasından başkent Yakutsk'a giden An-24 tipi yolcu uçağı iniş sırasında teknik bir sorun yaşadı. Bunun üzerine acil durum servisleri yüksek alarm durumuna geçirildi.

Kurtarma hizmetleri biriminden yapılan açıklamada, "Saat 13.32'de An-24'ün iniş takımlarındaki arıza nedeniyle verilen alarm kaldırılmıştır. Uçak, güvenli bir şekilde iniş yaptı" denildi.

Uçakta 34'ü yolcu, 5'i mürettebat olmak üzere 39 kişi bulunuyordu.