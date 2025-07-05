Anadolu-2025 Tatbikatı Sona Erdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Haziran'da başlayan "Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı"nın tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı, dost ve müttefik ülke özel kuvvetleri arasında dostluk, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak maksadıyla Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde, 19 ülke özel kuvvet timleri ve bir JÖAK Tim'inin fiili katılımıyla toplamda 434 personel ile icra edildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.