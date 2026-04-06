Anadolu Ajansı 106\'ncı yaşında Anıtkabir\'de

06.04.2026 18:21
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile beraberindeki heyet, AA'nın 106'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ile AA çalışanlarından oluşan heyetle Anıtkabir'e gelen Karagöz, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan, üzerinde "Anadolu Ajansı" yazılı çelengi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine bıraktı.

Saygı duruşunun ardından Karagöz ve beraberindekiler, merdivenlerde fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Serdar Karagöz, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ajansımızın Kurucusu Büyük Atatürk, İstiklal Mücadelemizin en zor günlerinde milletimizin haklı davasını Anadolu'ya ve tüm dünyaya duyurmak amacıyla sizin öncülüğünüzde kurulan Anadolu Ajansı, 106. yılında da aynı sorumluluk, kararlılık ve inançla görevini sürdürmektedir. Kuruluşunda üstlendiği 'Cumhuriyetin habercisi' misyonunu, bugün küresel ölçekte daha da ileriye taşıyan Ajansımız, 13 dilde, 137 ülkede yürüttüğü faaliyetleri ve milyonlarca içeriğiyle hakikatin sesi olmanın yanı sıra mazlumların da sesini dünyaya duyurmayı kararlılıkla sürdürmektedir.

İsrail Netanyahu hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü soykırımı sahada görev yapan muhabirlerimizin büyük fedakarlığıyla belgeleyerek 'Kanıt', 'Tanık' ve 'Sanık' eserleriyle insanlığın ortak vicdanına sunduk. Orta Doğu'da başlayan ABD-İran-İsrail savaşı ise bölgesel ve küresel dengeleri sarsan bir başka kritik gündem başlığı oldu. Ajansımız, bölgedeki gelişmeleri özgün içerikleriyle dünya medyasına aktarmaya devam etmektedir. Kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti, yıkıcı yeni bir dünya savaşı arifesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güvenli ve güçlü bir devlet olarak dünya jeopolitiğinde yerini almaktadır.

Aziz Atatürk, Anadolu Ajansı, sahip olduğu güçlü insan kaynağı, teknolojik altyapısı ve küresel vizyonuyla uluslararası haber ajansları arasında ilk üçte yer alma hedefine emin adımlarla ilerleyecektir. Bu vesileyle Türk istiklali yolunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve sizin şahsınızda ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA

Serdar Karagöz, Anadolu Ajansı, Anıtkabir, Politika, Kültür, Güncel, Medya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
