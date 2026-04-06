Anadolu Ajansı\'na Kutlama Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ile Samsun Yeşilay Şubesi Başkanı Emre Güneş, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA Samsun Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ayrancı ve Güneş, AA Samsun Bölge Müdürü Halil Demir ile kurum çalışanlarının kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Anadolu Ajansıyla yaptıkları işbirliğinin kendilerine güç kazandırdığını vurgulayan Güneş, "Anadolu Ajansımızın 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Anadolu Ajansının varlığı bize sahada güç veriyor. Nice 106 yaşlara." dedi.

Demir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Anadolu Ajansı ve Yeşilay yaptıkları nice güzel projelere ülkemize değer katmaya devam edecektir." diye konuştu.

Ziyarete, Samsun Yeşilay Şubesi yönetim kurulu üyeleri de katıldı.