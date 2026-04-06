Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı

06.04.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Valisi Arslan, Anadolu Ajansı'nın 106. yıl dönümünü kutladı, önemli mesajlar verdi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Arslan, mesajında Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en kritik döneminde, haklı davayı tüm dünyaya duyurmak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü en içten duygularla kutladığını belirtti.

Kurulduğu ilk günden itibaren sadece bir haber ajansı olmanın ötesine geçen Anadolu Ajansının milletin vicdanı, ortak sesi ve hafızası olduğunu, Milli Mücadele'nin zor şartlarında, doğru bilgiyi ulaştırma gibi tarihi bir sorumluluğu üstlendiğini, kalemiyle, haberiyle ve duruşuyla tarihin akışına tanıklık ettiğini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Aradan geçen 106 yılda, köklü birikimi ve güçlü kurumsal yapısıyla kendini sürekli yenileyen Anadolu Ajansı, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla sadece ülkemizde değil, küresel ölçekte de güvenilir bir bilgi kaynağı haline gelmiştir. Bugün, iletişim teknolojilerinin baş döndürücü hızla geliştiği bir çağda yaşıyoruz ancak değişmeyen tek gerçek doğru bilginin, güvenilir kaynaktan ve ilkeli bir anlayışla sunulmasının hayati önem taşıdığıdır. Anadolu Ajansı, bu sorumluluğu dün olduğu gibi bugün de büyük hassasiyet ve kararlılıkla taşımaya devam etmektedir. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, Anadolu Ajansının değerli çalışanlarını ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, özverili ve başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:58:34. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.