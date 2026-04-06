Anadolu Ajansı\'nın 106. Yılı Kutlandı

06.04.2026 12:19
Vali Köşger, Anadolu Ajansı'nın habercilikteki öncülüğünü ve 106. yılını kutladı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşundan itibaren her dönemde haberciliğin gelişimine öncülük ettiğini, kendini sürekli yenileyerek sektörde standart belirleyen bir kurum haline geldiğini belirtti.

Vali Köşger, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, ajansın kurulduğu 6 Nisan 1920'den bu yana ürettiği haber ve fotoğraflarla uluslararası alanda Türkiye'nin sesi ve aynası olduğunu kaydetti.

AA'nın geçmişten günümüze taşıdığı sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla basın dünyasında saygın ve köklü bir yer edindiğini aktaran Köşger, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansı, kuruluşundan itibaren değişen iletişim imkanlarını etkin şekilde kullanarak her dönemde haberciliğin gelişimine öncülük etmiş, telgraf hatlarından dijital yayıncılığa uzanan süreçte kendini sürekli yenileyerek sektörde standart belirleyen bir kurum haline gelmiştir. Günümüzde yalnızca haber aktaran değil aynı zamanda haberciliğin yönünü tayin eden stratejik bir aktör olmayı sürdürmektedir.

Enformasyonun hızlı, doğru ve güvenilir şekilde aktarılmasında tüm iletişim imkanlarını etkin biçimde kullanan Anadolu Ajansı'nın sahip olduğu köklü birikim ve kurumsal tecrübe, ajansın habercilikteki öncü rolünü her geçen gün daha da pekiştirmektedir. Bu vesileyle, ülkemizin yakın tarihine ışık tutan Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutluyor, aynı sorumluluk bilinciyle kamuoyunu doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirmeye devam etmesini temenni ediyor, tüm mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Sergen Yalçın’dan El Bilal Toure kararı Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz

13:02
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
12:17
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
