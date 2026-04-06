Anadolu Ajansı\'nın 106. Yılı Kutlandı

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşundan itibaren her dönemde haberciliğin gelişimine öncülük ettiğini, kendini sürekli yenileyerek sektörde standart belirleyen bir kurum haline geldiğini belirtti.

Vali Köşger, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, ajansın kurulduğu 6 Nisan 1920'den bu yana ürettiği haber ve fotoğraflarla uluslararası alanda Türkiye'nin sesi ve aynası olduğunu kaydetti.

AA'nın geçmişten günümüze taşıdığı sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışıyla basın dünyasında saygın ve köklü bir yer edindiğini aktaran Köşger, şöyle devam etti:

"Anadolu Ajansı, kuruluşundan itibaren değişen iletişim imkanlarını etkin şekilde kullanarak her dönemde haberciliğin gelişimine öncülük etmiş, telgraf hatlarından dijital yayıncılığa uzanan süreçte kendini sürekli yenileyerek sektörde standart belirleyen bir kurum haline gelmiştir. Günümüzde yalnızca haber aktaran değil aynı zamanda haberciliğin yönünü tayin eden stratejik bir aktör olmayı sürdürmektedir.

Enformasyonun hızlı, doğru ve güvenilir şekilde aktarılmasında tüm iletişim imkanlarını etkin biçimde kullanan Anadolu Ajansı'nın sahip olduğu köklü birikim ve kurumsal tecrübe, ajansın habercilikteki öncü rolünü her geçen gün daha da pekiştirmektedir. Bu vesileyle, ülkemizin yakın tarihine ışık tutan Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutluyor, aynı sorumluluk bilinciyle kamuoyunu doğru ve tarafsız şekilde bilgilendirmeye devam etmesini temenni ediyor, tüm mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."