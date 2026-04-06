Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı
Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı

06.04.2026 17:36
AK Parti milletvekilleri, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat ve Fatma Öncü, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Selami Altınok, AA'nın Milli Mücadele yıllarında kurulduğuna işaret ederek, "Ülkemizin en köklü basın yayın kuruluşlarından biri olan Anadolu Ajansının 106'ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Kamuoyunu doğru, tarafsız ve hızlı haberle buluşturmak adına büyük bir özveriyle çalışan tüm Anadolu Ajansı emekçilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Mehmet Emin Öz ise "Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Hakikatin izini süren, milletimizin sesini dünyaya duyuran bu köklü kurumun tüm mensuplarını emekleri ve özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.

Abdurrahim Fırat da "Değişen dünyanın habercisi anlayışıyla güvenilir haberin kaynağı olma misyonunu kararlılıkla sürdüren Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum." dedi.

Fatma Öncü de AA'nın Milli Mücadele'nin sesi ve bağımsızlığın habercisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı, zor günlerde milletimizin sesi olmuş, haklı mücadelemizi dünyaya duyurmuştur. 106 yıldır aynı sorumluluk ve kararlılıkla görevini sürdüren Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, emeği geçenleri saygı ve minnetle anıyorum."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
