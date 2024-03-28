Anadolu Alimler Birliği: Mahalli İdareler Genel Seçimleri Ümmetin ve Milletin Geleceğini Düşünme Zamanıdır

Anadolu Alimler Birliği, pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Milli ve manevi hassasiyet sahibi tüm kardeşlerimize tüm samimiyetimizle sesleniyoruz, bu dönemde partilerinizi değil ümmetin ve milletin geleceğini düşünmeniz dinen her birinize farz olan bir husustur." açıklamasında bulundu.
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart'ın sadece yerel seçim olarak algılanmaması gerektiği, bunun, özelde 2028'deki genel seçimler, genelde ise Türkiye'nin İslami kimliği, ruhu ve kaderini belirleyecek çok kritik bir seçim olduğu ifade edildi.
Tarihi bir karar anının, kritik zamanların arifesinde olunduğu vurgulanan açıklamada, "Bu ülkenin İslami kesimleri, vakıfları, cemaatleri, alimleri ve manevi derdi davası olan herkes, ilerde bedeli bu ülkeye ve İslam dünyasına çok ağır olacak çok büyük bir imtihanla ve yol ayrımı ile karşı karşıyalar." değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, özellikle İstanbul ve büyükşehirler üzerinde "çok tehlikeli, ayartıcı ve sinsi" bir projeyle karşı karşıya olunduğu belirtilerek, "Milli ve manevi hassasiyet sahibi tüm kardeşlerimize tüm samimiyetimizle sesleniyoruz, bu dönemde partilerinizi değil ümmetin ve milletin geleceğini düşünmeniz dinen her birinize farz olan bir husustur." ifadeleri kullanıldı.
Milletin evlatlarına geçmişte yapılan büyük zulümlerin unutulmaması, AK Parti döneminde elde edilen tüm manevi ve milli kazanımların kaybedilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hem inancımızı anlatan akaid ilmi ve hem de fıkıh ilmi açısından değerlendirdiğimizde tüm ilmi müktesebatımız amasız ve fakatsız Cumhur İttifakı'na ve Reis-i Cumhurumuza destek vermeyi, birleşmeyi ve dağılmamayı hepimize dinen bir vecibe kılmaktadır. Milletin maneviyatına düşman olanları sevindirecek veya onların menfaatine uygun en küçük bir ayrılık sadece haram değil, aynı zamanda vebali dünya var oldukça devam edecek bir cürümdür. Anadolu Alimler Birliği olarak tüm kardeşlerimize, memleketimizin aziz evlatlarına basiretli karar vermelerini, tefrikanın kalıcı azabına kapı açmamalarını hatırlatırız."
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP'nin iftar programında yaptığı konuşmada, milletin muhakeme yaparak oy kullandığını ve projeleri olanlara yetki verdiğini belirtti. Yazıcı, ayrıca Gazze'deki katliama dikkat çekerek, insanlığın ortak değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Seçimlere de değinen Yazıcı, Cumhur İttifakı'nın kaybetmesi halinde ülkenin risklerle karşı karşıya kalacağını ifade etti.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Eşine kurşun yağdıran şahıs gözaltına alındı. Olayda 6 mermi isabet eden kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, 2023 yılını tarihi başarılarla kapattıklarını ve 2024'te ulusal ve uluslararası şampiyonalarda büyük madalyalar peşinde olacaklarını belirtti. Akyüz, federasyonun geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaparak takım halinde Avrupa şampiyonu olduğunu ve Dünya Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda da dünya takım şampiyonluğunu elde ettiklerini söyledi. Ayrıca, Çin'de yapılacak olan dünya şampiyonasına milli takımı göndereceklerini ve 2024 Avrupa Şampiyonası'na da takım oluşturduklarını belirtti.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu açıkladı. Yıldırım, seçimlerin Türkiye'nin istikbali için hayati önemde olduğunu vurguladı ve Türk ve Türkiye düşmanlarının belediyelere sızma girişimlerine dikkat çekti.
A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Karadağ ve Sırbistan maçlarına kesinlikle galibiyet için çıkacaklarını söyledi. Buceschi, takımın Karadağ maçında doğru bir oyun sergilemeye çalışacaklarını ve gruptan çıkma adına büyük avantajları olduğunu belirtti. Oyuncuların performansı ve sakatlıklar hakkında da bilgi veren Buceschi, Karadağ ve Sırbistan maçlarına kazanmak için çıkacaklarını vurguladı. Milli hentbolcular da Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi tek hedef olarak gördüklerini ve seyircinin desteğinin önemli olduğunu ifade ettiler.
Muş Valisi Avni Çakır, Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Üs Bölgesi'nde görevli güvenlik güçleriyle iftar yaparak, zorlu şartlarda görev yaptıklarına şahitlik ettiğini ve onlardan gelecek yerel seçimlerde desteklerini istedi.
Eğil Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanında düzenlenen iftar programına birçok vatandaş katıldı. Programda, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri, Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili, AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve sivil toplum kuruluş temsilcileri de yer aldı. İftar programı dualarla sona erdi.
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