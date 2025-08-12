Anadolu Buluşmaları 19. Kez Başlıyor

Anadolu Federasyonunca birçok sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve uzmanın katılımıyla düzenlenen Anadolu Buluşmaları'nın 19'uncusu, bu yıl "Tüten Ocak: Ailenin Geleceği" temasıyla 13-17 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak.

Her yıl gerçekleştirilen, toplumsal, kültürel ve sosyal içerikli temaların ele alındığı Anadolu Buluşmaları, bu yıl 50 farklı ilden 1000'e yakın sivil toplum gönüllüsünün katılımıyla Kızılcahamam ilçesinde düzenlenecek.

Ailenin karşı karşıya olduğu sosyokültürel, mimari ve teknolojik dönüşüm süreçlerine dikkati çekmeyi ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen etkinliğin teması, "Tüten Ocak: Ailenin Geleceği" olarak belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katılması beklenen etkinlikte, 5 gün boyunca alanında uzman akademisyenler, sivil toplum üyeleri, iş insanları, siyasetçi, yazar ve entelektüeller çeşitli oturumlarda fikirlerini paylaşacak.

Çeşitli konu başlıkları ele alınacak

Programda ilk gün iki ayrı oturum düzenlenecek. İlk olarak "Aile-Bir Kavramın Soykütüğü "oturumunda, ailenin geçirdiği dönüşümler üzerinden bugünün sorunları ve yaklaşımları değerlendirilecek. Daha sonra "Kentleşme ve Mimari Yapının Aile Üzerine Etkileri" bölümünde, modern kent yaşamının aile bağlarına ve toplumsal dayanışmaya olan etkileri tartışılacak.

Etkinliğin ikinci günündeki "Teknoloji ve Dijitalleşmenin Aile Üzerine Etkileri" oturumunda, teknoloji ve dijitalleşmenin aile dinamiklerine etkileri ele alınacak, ebeveyn-çocuk ilişkileri, aile içi iletişim kalitesi ve dijital bağımlılık gibi konular değerlendirilecek. Etkinliğin 3. günü "Kültür Endüstrisi" bölümünde, kültür endüstrisinin aile üzerindeki sosyolojik, psikolojik ve ekonomik etkileri masaya yatırılacak.

Programın 4. gününde ise "Dinle ve Aile: Gelenek, Modernite ve Toplumsal Dönüşüm" oturumu düzenlenecek. Burada dinlerin aileye bakışları, aileyi anlamlandırma ve güçlendirme noktasındaki rollerinin neler olduğu ele alınacak.

Etkinliğin son gününde ise "Aile ve Toplumun Geleceği: STK'lar ve Kurumların Rolü" başlığında, sivil toplum kuruluşları ve kamu/özel sektör kurumlarının, aile yapısının güçlendirilmesi, korunması ve modern dünyadaki değişimlere uyum sağlaması konusundaki rolleri tartışılacak.