Anadolu Dostluk Rallisi Niğde'de - Son Dakika
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Anadolu Dostluk Rallisi Niğde'de

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9-10 Ağustos'ta Niğde'de düzenlenecek ralli ile kültürel zenginlikler tanıtılacak.

Anadolu Dostluk Rallisi, 9-10 Ağustos tarihlerinde Niğde'de gerçekleştirilecek.

Rallinin Niğde etabında, katılımcılar Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde büyükler ve çocuklarla bir araya gelecek.

Program kapsamında, Bedesten Kent Müzesi, Tyana Su Kemerleri, Roma Havuzu ve Gümüşler Manastırı ziyaret edilecek.

Ralli ekibinin kent merkezinde gerçekleştireceği konvoy turuyla da organizasyon Niğde sokaklarında tanıtılacak.

9-10 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek ve farklı ülkelerden katılımcıların yer alacağı organizasyonun, Niğde'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ağustos, Kültür, Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Dostluk Rallisi Niğde'de - Son Dakika

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