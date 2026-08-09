Araç sahiplerini üzecek haber: Benzine yeni zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarında petrol piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle yeni bir değişiklik gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına 11 Ağustos Salı günü 1,56 liralık zam yapılması bekleniyor. Beklenen zammın, pazartesi günü 00.00'dan sonra pompaya yansıması bekleniyor.

BENZİNE YENİ ZAM YOLDA

Benzinin litre fiyatına son olarak 1,10 lira zam yapılmıştı. Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik daha gündeme gelirken, sektör kaynakları benzine 1,56 liralık fiyat artışı beklendiğini aktardı.

Söz konusu zammın 11 Ağustos Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Böylece vatandaşlar yeni haftaya daha yüksek benzin fiyatlarıyla başlayacak.

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlerin yanı sıra vergi düzenlemeleri gibi çeşitli unsurlara bağlı olarak değişebiliyor.

İSTANBUL'DA BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Zam öncesinde İstanbul'da benzinin litre fiyatı 68,36 lira seviyesinde bulunuyor. Motorinin litre fiyatı 80,04 lira, LPG'nin litre fiyatı ise 33,79 lira olarak uygulanıyor.

Beklenen 1,56 liralık artışın gerçekleşmesi halinde İstanbul'da benzinin litre fiyatının 69,92 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor. Böylece benzin fiyatı 70 lira sınırına oldukça yaklaşacak.

Anadolu illerinde ise fiyatların dağıtım maliyetleri ve bölgesel farklılıklar nedeniyle İstanbul'dan farklı seviyelerde oluşabileceği belirtiliyor.

BU ZAMDAN OSMANİYE DE ETKİLENECEK

Benzine yapılması beklenen zam, Osmaniye'deki araç sahiplerini de yakından ilgilendiriyor. Kentte özellikle günlük ulaşımında ve iş faaliyetlerinde araç kullanan vatandaşlar açısından akaryakıt fiyatlarındaki değişim doğrudan maliyetlere yansıyabiliyor.

Osmaniye'nin karayolu ulaşımında önemli bir geçiş güzergâhında bulunması nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimler yalnızca bireysel araç kullanıcılarını değil, şehirlerarası taşımacılık ve ticari faaliyetleri de etkileyebiliyor.

Zam gerçekleştiği takdirde Osmaniye'deki benzin fiyatlarının da yeni artıştan etkilenmesi bekleniyor. Ancak kentteki kesin litre fiyatının, zam sonrası dağıtım şirketleri ve istasyon bazındaki güncellemelerle netleşmesi gerekiyor.

İSTANBUL'DA BENZİN FİYATLARINDAKİ SON DURUM

İstanbul'da akaryakıtta şu an geçerli olan fiyatlar şu şekilde:

Benzin: 68.36 TL

Motorin: 80.04 TL

LPG: 33.79 TL

Benzine 11 Ağustos Salı günü yansıyacak 1.56 TL'lik fiyat artışı ile İstanbul'da benzinin litre fiyatı 69.92 TL'ye kadar çıkarken bu ücretlendirme Anadolu'da 70 TL'yi bulacak.