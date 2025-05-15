Anadolu\'nun Bitki Mirası Sergisi Açıldı

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi, Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Anadolu coğrafyasında binlerce yıldır insanla etkileşim halinde olan bitkilere odaklanan serginin ön gösteriminde sergi ekibiyle basın mensupları bir araya geldi.

Seçkide, tarımı yapılan tahıllar, sebze ve meyve gibi tarla ürünleri ile gıda, şifa veya farklı amaçlarla kullanılan bitki türleri ve çizimlerin yanı sıra herbaryum örnekleri, tarihi belgeler, nadir eserlerin aralarında bulunduğu kaynaklar yer alıyor.

Sanatçıların detaylı gözlemleriyle çizime aktarılan bu türler, Anadolu'nun kendine özgü renk, doku, tat ve kokularını şekillendiren ortak mirasın tanıkları olarak sunuluyor.

Flora Araştırmaları Derneği Genel Sekreteri Burçin Çıngay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin, "Botanical Art Worldwide 2025" programı kapsamında Flora Araştırmaları Derneği ve Salt işbirliğiyle oluşturulduğunu söyledi.

"Farklı deneyimde bir sergi olacak"

Sergide Anadolu'dan bir kesit sunan sulu boya ve teknik çalışmaların yer aldığını belirten Çıngay, "Buradaki kültür mirası aslında bizlerin gen kaynaklarımızın korunması yönünde, ileride küresel iklim değişikliği ve yanlış tarım uygulamalarının sonucunda kaybettiğimiz genlerin korunmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istediğimiz bir sergi." şeklinde konuştu.

Çıngay, sergiye okuma bölümü de ekleyerek bitki ressamlarının çizim sürecinde kullandıkları malzemeyi gösterdiklerine dikkati çekerek, "Bu bitkilere baktığınızda kendi hayatınızda yer etmesi için tanıklık seviyesine getirmek istediğiniz eserlerle karşılaşacaksınız. Eminim ki herkesin burada tadına baktığı ya da ilk kez görüp tadına bakmak isteyeceği farklı deneyimde bir sergi olacak." dedi.

Amerikan Botanik Sanatçıları Derneğinin açık çağrısıyla sergi sürecinin başladığını aktaran Çıngay, şunları kaydetti:

"Bitki ressamları komitemiz, bu çağrı içerisinde yer aldı. Onlarla özel bir konsorsiyum halinde farklı temaları konuştular. 2018'de yaptıkları tema ülkelerin endemik bitkileriydi. Bu yıl da özellikle değişen mevsimler karşımıza çıkıyor. Herkes aynı şeyleri söylüyor. Mesela bu sene eriği daha az göreceğiz. 'Don vurdu, kiraz yiyemeyeceğiz, şeftali bulamayacağız' gibi küresel iklim değişikliğini getirdiği sorunlar var. Tam da Amerika ve diğer ülkeler kültür bitkilerinin doğal gen kaynaklarımızın önemini bir kez daha insanlara gösterebilmek ve bunu sanat yoluyla yapabilmek için bu temayı seçtiler."

18 Mayıs Dünya Bitki Ressamları Günü'nde Martyn Rix, Christabel Frances King, Gülnur Ekşi Bona, Hülya Korkmaz ile Işık Güner'in bir araya geleceği sunum ve söyleşi Salt Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek.

Sergiye eşlik eden programda yerel bitki türlerinin taşıdığı genetik ve kültürel mirasın korunmasında bitki ressamlığının rolüne odaklanılacak.

Sergi hakkında

"Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi, American Society of Botanical Artists tarafından hazırlanan ve 30 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Botanical Art Worldwide 2025 programı kapsamında düzenleniyor.

2005'ten bu yana floristik botanik alanında araştırma ve eğitim projeleri yürüten Flora Araştırmaları Derneği bünyesindeki Bitki Ressamları Komitesi tarafından hayata geçirilen sergi, 10 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'ndaki Mutfak alanında görülebilecek.