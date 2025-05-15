Anadolu'nun Bitki Mirası Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anadolu'nun Bitki Mirası Sergisi Açıldı

Anadolu\'nun Bitki Mirası Sergisi Açıldı

Salt Beyoğlu'ndaki sergide Anadolu'nun bitki çeşitliliği sanatla tanıtılıyor, 10 Ağustos'a kadar sürecek.

15.05.2025 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi, Salt Beyoğlu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Anadolu coğrafyasında binlerce yıldır insanla etkileşim halinde olan bitkilere odaklanan serginin ön gösteriminde sergi ekibiyle basın mensupları bir araya geldi.

Seçkide, tarımı yapılan tahıllar, sebze ve meyve gibi tarla ürünleri ile gıda, şifa veya farklı amaçlarla kullanılan bitki türleri ve çizimlerin yanı sıra herbaryum örnekleri, tarihi belgeler, nadir eserlerin aralarında bulunduğu kaynaklar yer alıyor.

Sanatçıların detaylı gözlemleriyle çizime aktarılan bu türler, Anadolu'nun kendine özgü renk, doku, tat ve kokularını şekillendiren ortak mirasın tanıkları olarak sunuluyor.

Flora Araştırmaları Derneği Genel Sekreteri Burçin Çıngay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin, "Botanical Art Worldwide 2025" programı kapsamında Flora Araştırmaları Derneği ve Salt işbirliğiyle oluşturulduğunu söyledi.

"Farklı deneyimde bir sergi olacak"

Sergide Anadolu'dan bir kesit sunan sulu boya ve teknik çalışmaların yer aldığını belirten Çıngay, "Buradaki kültür mirası aslında bizlerin gen kaynaklarımızın korunması yönünde, ileride küresel iklim değişikliği ve yanlış tarım uygulamalarının sonucunda kaybettiğimiz genlerin korunmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istediğimiz bir sergi." şeklinde konuştu.

Çıngay, sergiye okuma bölümü de ekleyerek bitki ressamlarının çizim sürecinde kullandıkları malzemeyi gösterdiklerine dikkati çekerek, "Bu bitkilere baktığınızda kendi hayatınızda yer etmesi için tanıklık seviyesine getirmek istediğiniz eserlerle karşılaşacaksınız. Eminim ki herkesin burada tadına baktığı ya da ilk kez görüp tadına bakmak isteyeceği farklı deneyimde bir sergi olacak." dedi.

Amerikan Botanik Sanatçıları Derneğinin açık çağrısıyla sergi sürecinin başladığını aktaran Çıngay, şunları kaydetti:

"Bitki ressamları komitemiz, bu çağrı içerisinde yer aldı. Onlarla özel bir konsorsiyum halinde farklı temaları konuştular. 2018'de yaptıkları tema ülkelerin endemik bitkileriydi. Bu yıl da özellikle değişen mevsimler karşımıza çıkıyor. Herkes aynı şeyleri söylüyor. Mesela bu sene eriği daha az göreceğiz. 'Don vurdu, kiraz yiyemeyeceğiz, şeftali bulamayacağız' gibi küresel iklim değişikliğini getirdiği sorunlar var. Tam da Amerika ve diğer ülkeler kültür bitkilerinin doğal gen kaynaklarımızın önemini bir kez daha insanlara gösterebilmek ve bunu sanat yoluyla yapabilmek için bu temayı seçtiler."

18 Mayıs Dünya Bitki Ressamları Günü'nde Martyn Rix, Christabel Frances King, Gülnur Ekşi Bona, Hülya Korkmaz ile Işık Güner'in bir araya geleceği sunum ve söyleşi Salt Beyoğlu'nda gerçekleştirilecek.

Sergiye eşlik eden programda yerel bitki türlerinin taşıdığı genetik ve kültürel mirasın korunmasında bitki ressamlığının rolüne odaklanılacak.

Sergi hakkında

"Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi, American Society of Botanical Artists tarafından hazırlanan ve 30 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Botanical Art Worldwide 2025 programı kapsamında düzenleniyor.

2005'ten bu yana floristik botanik alanında araştırma ve eğitim projeleri yürüten Flora Araştırmaları Derneği bünyesindeki Bitki Ressamları Komitesi tarafından hayata geçirilen sergi, 10 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'ndaki Mutfak alanında görülebilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Beyoğlu, Güncel, Sanat, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu'nun Bitki Mirası Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı
Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Uzmanlardan altın uyarısı Sakın aldanmayın Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
Ali Koç’a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı
İrem Derici’den sevgilisine şaşırtan teklif İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi

11:45
Diyarbakır’da Kürt Dil Bayramı’na özel şiirli kaldırımlar
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar
11:30
Bakan Fidan ve ABD’li mevkidaşı arasında samimi sohbet
Bakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı arasında samimi sohbet
10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:43
Katar’daki Trump’ın aklı İstanbul’da Yine Putin’le ilgili konuştu
Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu
15:42
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
15:42
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
15:29
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti
Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
15:26
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt
Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
15:19
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 11:59:10. #7.11#
SON DAKİKA: Anadolu'nun Bitki Mirası Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.