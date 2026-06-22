Anadolu'nun Kültürel Mirası Opera ile Yeniden Hayat Buluyor

"Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda - Opera Anadolu'da" projesi kapsamında Anadolu'nun unutulmaya yüz tutan türküleri opera sanatıyla yorumlanarak çocuklar ve gençlerle buluşturuluyor.

Anadolu Opera Derneğince hayata geçirilen proje, Anadolu'nun kuşaktan kuşağa aktarılan sözlü kültür mirasını çağdaş sahne sanatlarının diliyle yeniden yorumlamayı amaçlıyor.

"7 bölge, 7 ozan, 7 türkü" temasıyla hazırlanan projede, farklı coğrafyalarda yaşamış halk ozanları ve aşıkların eserleri sahneye taşınıyor. Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının hedeflendiği proje ile gençlerde eserlere yönelik farkındalık oluşturuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda - Opera Anadolu'da" gösterisi 22 Haziran'da Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Anadolu Opera Derneği Başkanı ve soprano Ceylan Mira Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin yalnızca bir konser değil, Anadolu'nun ortak hafızasında yer eden türküleri yeni kuşaklara ulaştırmayı amaçlayan kültürel bir aktarım çalışması olduğunu söyledi.

Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş türkülerini yeniden gün yüzüne çıkardıklarını belirten Balcı, "Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda - Opera Anadolu'da, 7 bölge, 7 ozan ve 7 türkü konseptiyle, bölgelerimizin yaşanmış hikayesi olan türkülerine yer verip ozanlarımızı tekrar yad ediyoruz." dedi.

Karacaoğlan, Neşet Ertaş, Erzurumlu Emrah, Dadaloğlu ve Anadolu kültürüne iz bırakan birçok ismi saygıyla andıklarını belirten Balcı, "Onların bize bıraktığı bu büyük mirası yaşatmak, çocukların, gençlerin kulaklarından silinmemesini sağlamak amacıyla Anadolu yollarına düştük." dedi.

Kültür Yolu Festivalleri kapsamında tüm Türkiye'yi türkülerle gezdiklerini, opera sanatı ile Türk halk müziğini bir araya getirdiklerini anlatan Balcı, "Opera diliyle türkülerimizi seslendiriyoruz. Amacımız çocukların, gençlerin, toplumun tabanından başlayıp genelinde bu merakı uyandırmak. Yani farklı bir sanat diliyle Türk halk müziğini birleştirip türkülerimize dikkat çekmek, ozanlarımıza dikkat çekmek." diye konuştu.

Balcı, gelişen teknolojiyle birlikte farklı müzikal eserlerin öne çıktığını, köklü türkülerin ise gençlerin hafızasında kalmasını istediklerini dile getirdi.

"Burada yetenek keşifleri de yapıyoruz köy çocuklarından"

Projenin Anadolu Opera Derneği tarafından başlatıldığını ve ilk olarak köylerde hayata geçirildiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Biz iki yıldır Anadolu'yu köy köy geziyoruz. Köy kahvelerinde, köy meydanlarında hanımlarla, kızlarla, çocuklarla türkülerimizi söylüyoruz. Hem opera sanatını tanıyorlar hem bizim türkülerimizi yad ediyorlar. Hatta çoğu zaman beraber konsere eşlik ediyorlar."

Köylerdeki çalışmaların aynı zamanda çocuklara ulaşma imkanı sunduğunu vurgulayan Balcı, "Burada yetenek keşifleri de yapıyoruz köy çocuklarından. Yakın zamanda da Kültür Yolu Festivalleri'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla beraber illeri geziyoruz. Hem köylerde hem şehir merkezlerinde aktif şekilde operatik dinletiler veriyoruz. Sanatımızı icra ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"30 köyde birçok kalbe, birçok çocuğa, birçok insana ulaştık"

Balcı, bugüne kadar çok sayıda konser verdiklerini belirterek, "Özellikle 30 köye net ulaştığımızı biliyorum. 30 köyde birçok kalbe, birçok çocuğa, birçok insana ulaştık. Tarladan işini bırakıp gelen de oldu, ekmeğini bırakıp konseri dinlemeye gelen de oldu. İnanılmaz güzel tepkiler alıyoruz bu konserlerin sonucunda." dedi.

Her gittikleri bölgede o bölgenin ozanına ve aşığına yer verdiklerini aktaran Balcı, "Gönlüm, ozanların izinde, aşıkların yolunda bir derviş gibi bütün Anadolu'yu gezmek, kalplere ulaşmak, bu harika eserleri herkese tanıtmak, yad etmek. Bir Aşık Veysel'in köyüne gittiğim zaman, bir Yunus'un yürüdüğü yoldan yürüdüğüm zaman kendimi ve sanatımı daha değerli, anlamlı hissediyorum." diye konuştu.