Anadolu Otoyolu'nda Büyükbaş Hayvan Yüklü Tırın Kaza Yapması Trafik Aksadı

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde büyükbaş hayvan yüklü tırın başka bir tırla çarpışması nedeniyle trafik aksadı.

Otoyolun İstanbul istikameti Yeniçağa mevkisinde Ahmet E. yönetimindeki 21 ABK 33 plakalı tır, Nevzat Ç. idaresindeki 34 TR 2993 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ahmet E. yönetimindeki tırın dorsesinden düşen 21 büyükbaş hayvan otoyola dağıldı.

Trafik ve Karayolları ekipleri ile vatandaşların yardımıyla toplanan 19 hayvan, başka bir tıra yüklendi. Yaralanan 2 hayvan ise vinç yardımıyla kamyonete yüklenerek mezbahaya gönderildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre durduğu yolda trafik tırların kaldırılmasının ardından normale döndü.