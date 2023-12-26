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Anadolu Otoyolu'nda gıda maddesi yüklü kamyon yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda gıda maddesi yüklü kamyon yangında kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nda Gerede gişeleri bağlantı noktasında çıkan yangında, gıda malzemesi yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi. Sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi ve olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucunda kamyon kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu\'nda gıda maddesi yüklü kamyon yangında kullanılamaz hale geldi
26.12.2023 - 17:05,
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Anadolu Otoyolu'nda gıda maddesi yüklü kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Otoyolun Gerede gişeleri bağlantı noktasında Ö.B. idaresindeki 06 CEY 661 plakalı gıda malzemesi kamyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Aracı emniyet şeridine çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Gerede ve Dörtdivan ilçelerinden itfaiye, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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