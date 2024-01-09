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Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan araçta 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda kamyona çarpan araçta 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyona çarpan hafif ticari araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen bir kişi kurtarılamadı. Sürücünün durumu ise ciddiyetini koruyor. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Anadolu Otoyolu\'nda kamyona çarpan araçta 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı
09.01.2024 - 17:43,  Güncelleme: 17:44
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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, sürücü ağır yaralandı.

Ferdi Şanlı idaresindeki 34 FET 456 plakalı hafif ticari araç, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde önünde seyreden H.C. yönetimindeki 50 ACG 933 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile yanındaki Musa Şanlı, bulundukları yerden çıkarılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Musa Şanlı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamyon şoförü H.C. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA
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