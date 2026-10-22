Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan tır 5 araçlık kazaya yol açtı, 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan tır 5 araçlık kazaya yol açtı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Erenler'de Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde bir tırın lastiği patlayınca 5 aracın karıştığı zincirleme kaza oluştu. Kazada yaralanan 1 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Erenler ilçesi mevkisinde A.K. (44) idaresindeki 41 AJG 501 plakalı tırın lastiği patlayarak yola savruldu.
Yola savrulan lastik nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada sürücülerden K.Y. (62) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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