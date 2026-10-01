Anadolu Otoyolu\'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü, jandarma uyardı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü, jandarma uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul ile Ankara arasındaki otoyolun Düzce kesiminde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde sürücüler dikkatli ilerledi, otoyol jandarması hız ve takip mesafesi uyarısı yaptı. Sis havadan görüntülendi.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce kesiminde sis etkisini gösterdi.
Görüş mesafesinin azaldığı Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde sürücüler dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan otoyol jandarması, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.
Öte yandan otoyolu ve Düzce Ovası'nı kaplayan sis havadan görüntülendi.
Kaynak: AA
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