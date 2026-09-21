Anadolu Üniversitesi Kulüp Stant Şenliği Sinema Anadolu Sokağı'nda Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Üniversitesi Kulüp Stant Şenliği Sinema Anadolu Sokağı'nda Başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Üniversitesi Kulüp Stant Şenliği Sinema Anadolu Sokağı\'nda Başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesinde Öğrenci Kulüpleri Stant Şenliği Sinema Anadolu Sokağı'nda başladı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in de ziyaret ettiği şenlik 25 Eylül'e kadar sürecek, öğrenciler ilgi duydukları kulüplere katılabilecek.

Anadolu Üniversitesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarına yönelik oryantasyon programları devam ediyor.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Öğrenci Kulüpleri Stant Şenliği" Sinema Anadolu Sokağı'nda başladı.

Üniversitenin farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, Stant Şenliği kapsamında açtıkları stantlarda çalışmalarını ve faaliyet alanlarını öğrencilere tanıttı.

Özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte öğrenciler, ilgi alanlarına yönelik kulüpler hakkında bilgi edinirken kulüp üyeleriyle de bir araya gelme fırsatı buldu.

Rektör Adıgüzel öğrencilerle bir araya geldi

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de Öğrenci Kulüpleri Stant Şenliği kapsamında Sinema Anadolu Sokağı'nda kurulan stantları ziyaret etti.

Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Öğr. Gör. Emre Çömlekçi de etkinlik alanında yer alarak öğrenci kulüpleri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kulüplerin faaliyetleri hakkında bilgi alan ve öğrencilerle sohbet eden Rektör Adıgüzel, öğrencilerin görüş ve beklentilerini dinledi.

Üniversite yaşamının akademik eğitimin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de zenginleştiğine dikkati çeken Rektör Adıgüzel, öğrenci kulüplerinin öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine ve üniversite yaşamına aktif şekilde katılmalarına katkı sunduğunu ifade etti.

"Öğrenci Kulüpleri Stant Şenliği", 25 Eylül'e kadar Sinema Anadolu Sokağı'nda devam edecek.

Şenlik boyunca öğrenciler, ilgi duydukları kulüplere katılabilecek.

Kaynak: AA
Anadolu ÜniversitesiEtkinlikRektörSinemaEğitimGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
16:52
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
16:42
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
16:27
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
15:48
Öpücüklerle belgelenmişti Milli çiftin aşkı bitti mi
Öpücüklerle belgelenmişti! Milli çiftin aşkı bitti mi?
15:23
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Yıldız futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 17:30:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi Kulüp Stant Şenliği Sinema Anadolu Sokağı'nda Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement