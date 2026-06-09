Anadolu Üniversitesi'ne TURAK Akreditasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Üniversitesi'ne TURAK Akreditasyonu

Anadolu Üniversitesi\'ne TURAK Akreditasyonu
09.06.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşçılık ve Turizm Programları, TURAK'tan akredite edildi; üniversite kalite güvencesini vurguladı.

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu (EMYO) bünyesinde eğitim veren Aşçılık Programı ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından akredite edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, programların akreditasyonu dolayısıyla düzenlenen törende, TURAK Temsilcisi Elbeyi Pelit tarafından akreditasyon plaketi, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e takdim edildi.

TURAK tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda EMYO Aşçılık Örgün Öğretim Ön Lisans Programı, 3 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı. Turizm ve Otel İşletmeciliği Örgün Öğretim Ön Lisans Programı ise 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon aldı.

Törende konuşan Rektör Adıgüzel, akreditasyon başarısının üniversitenin kalite güvencesi anlayışının önemli bir göstergesi olduğunu kaydederek, "Bu başarıda emeği geçen akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Üniversite olarak kalite güvencesi ve sürekli iyileştirme çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Törene Kalite Koordinatörü Deniz Taşcı, EMYO Müdürü Osman Güldemir, müdür yardımcıları Emrah Yıldız ve Bülent Atmacan ile öğretim elemanları katıldı.

Kaynak: AA

Anadolu Üniversitesi, Etkinlik, Kalite, Turizm, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Üniversitesi'ne TURAK Akreditasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aman genel merkez duymasın“ dedi, görüntüler yayıldı AK Parti’den “içkili, köçekli“ eğlenceye soruşturma "Aman genel merkez duymasın" dedi, görüntüler yayıldı! AK Parti'den "içkili, köçekli" eğlenceye soruşturma
Giderayak son kıyağını yapmış Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım’a bildirdi Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi
Somali’de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi Somali'de beş yıldızlı otelde çok sayıda İHA ve silah ele geçirildi
“Grup toplantısı“ restleşmesi sürüyor Özgür Özel de aynı saati verdi "Grup toplantısı" restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi
Bahçeli’nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi Bahçeli'nin isteğiyle A Milli Takım için marş bestelendi
Amedspor’a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo Amedspor'a dünyaca ünlü teknik direktör: Andrea Pirlo

16:13
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi’ne böyle veda etti
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti
16:09
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme
Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
15:10
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i İmamoğlu üzerinden vurdu
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:58
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 16:33:49. #7.13#
SON DAKİKA: Anadolu Üniversitesi'ne TURAK Akreditasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.