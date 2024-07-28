Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencileri İş Hayatına Tecrübeyle Başlıyor

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Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenciler, aldıkları nitelikli eğitim sayesinde iş hayatına tecrübeyle başlıyor.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, bünyesinde Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri, Yaşlı Bakımı ile Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programları bulunan okulda, çağın gereklerine uygun eğitim veriliyor.

Öğrenciler, geniş uygulama olanaklarıyla üst düzey beceri ve deneyim kazanarak iş hayatına hazırlanıyor.

Ayrıca yüksekokul çatısı altındaki Mikrobiyoloji ve Hücre Kültürü Araştırma, Kanser Araştırmaları ile Analitik Kimya laboratuvarlarındaki çalışmalarla pek çok akademik veri elde ediliyor.

Öğrenmeyi ilke edinmiş, mesleki etik değerleri benimsemiş nitelikli elemanlar yetiştirilmesi amaçlanan okul, her yıl tercih dönemlerinde adaylardan yoğun ilgi görüyor.