Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anafartalar Caddesi Sağlıklaştırılıyor

23.03.2026 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABB, Anafartalar Caddesi'nde tarihi yapıları koruyarak yenileme çalışmalarını tamamlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Anafartalar Caddesi'nde yürüttüğü sokak sağlıklaştırma ve kentsel tasarım çalışmalarında sona yaklaştı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Ulus'taki Anafartalar Caddesi'nde yaklaşık 28 bin metrekare büyüklüğündeki proje alanında yürütülen çalışmalar kapsamında cadde boyunca kamusal alanların kullanım kalitesini artırmaya yönelik düzenlemeler gerçekleştirildi.

Açıklamada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, sosyal medya hesabından yaptığı, "Anafartalar Caddesi'nde 25'i tescilli olmak üzere 121 yapıyı tarihi dokusunu koruyarak yeniledik, dükkanları ve kamusal alanları baştan sona düzenledik. Ulus'un hafızasını koruyarak daha düzenli, erişilebilir ve güvenli bir kent için çalışmaya devam ediyoruz." paylaşımına yer verildi.

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Uygulama Şefi Hüner Yonga da çalışma ile caddenin tarihi kimliğinin korunarak yeniden canlandırılmasının amaçlandığını, uygulama sürecinde ise tescilli yapılarda koruma ilkelerine uygun restorasyon çalışmaları yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 16:05:04. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.