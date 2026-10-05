Anahtar Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı, Ağıralioğlu'nun katıldığı törenle açıldı - Son Dakika
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Anahtar Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı, Ağıralioğlu'nun katıldığı törenle açıldı

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Anahtar Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı, Ağıralioğlu\'nun katıldığı törenle açıldı
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Konya'nın Beyşehir ilçesinde partisinin ilçe teşkilatının açılışını yaptı. Ağıralioğlu, Beyşehir Gölü kıyısında yürüyüş yapıp esnafı ziyaret etti, ardından av tüfeği üretimiyle öne çıkan Üzümlü ve Huğlu mahallelerine gitti.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Konya'nın Beyşehir ilçesinde partisinin ilçe teşkilatının açılışına katıldı.

Teşkilat mensuplarınca ilçe otogarı önünde karşılanan Ağıralioğlu, Beyşehir İlçe Başkanı Musa Tutal ve beraberindeki heyetle Beyşehir Gölü kıyısında yürüyüş gerçekleştirdi, ilçeye ilişkin bilgi aldı.

İlçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Ağıralioğlu, ziyaretin ardından Anahtar Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı'nın açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Yaklaşık 2 yıl önce Anahtar Parti'yi kurduklarını ve o günden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyleyen Ağıralioğlu, "Memleketi ayağa kaldırmak için, memleketin aşını bereketlendirmek için, işini bereketlendirmek için, çalışan hakkını alabilsin diye, üreten ürettiğini satabilsin diye, hayal kurmuş evlatlarımızın hayallerine kavuşabilmesi için, huzurla yaşanacak bir memleket için, bolluk için, bereket için, hukuk için, huzur için, adalet için, güvenle yaşanacak bir memleket içindir gayretlerimiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Anahtar Parti Beyşehir İlçe Teşkilatı'nın açılışını gerçekleştiren Ağıralioğlu, programının devamında Beyşehir'in av tüfeği üretimiyle öne çıkan Üzümlü ve Huğlu mahallelerini ziyaret etti.

Kaynak: AA
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