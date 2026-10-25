Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Ziya Gökalp'i ölüm yıl dönümünde andı - Son Dakika
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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Ziya Gökalp'i ölüm yıl dönümünde andı

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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Ziya Gökalp\'i ölüm yıl dönümünde andı
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ziya Gökalp'i ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan andı. Ağıralioğlu, mesajında Gökalp'in fikirleriyle nesillere ilham veren bir miras bıraktığını belirterek onu rahmet, minnet ve saygıyla andı.

(ANKARA)- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Ziya Gökalp'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Millet olmanın ortak bir geçmişin yanı sıra kültürü, ülküyü ve geleceğe dair sorumluluğu da paylaşmak olduğunu ortaya koyan Ziya Gökalp, fikirleriyle nesillere ilham veren bir miras bırakmıştır" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ziya Gökalp'i ölüm yıl dönümünde andı. Ağıralioğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Fikirleriyle bir millete istikamet çizen mütefekkir...

Millet olmanın ortak bir geçmişin yanı sıra kültürü, ülküyü ve geleceğe dair sorumluluğu da paylaşmak olduğunu ortaya koyan Ziya Gökalp, fikirleriyle nesillere ilham veren bir miras bırakmıştır.

Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden Ziya Gökalp'i vefatının yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA
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