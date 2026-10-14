Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu, kamuda sülale dönemine son vereceklerini açıkladı - Son Dakika
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Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu, kamuda sülale dönemine son vereceklerini açıkladı

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Anahtar Parti lideri Ağıralioğlu, kamuda sülale dönemine son vereceklerini açıkladı
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, kamudaki akraba kayırmacılığına tepki gösterdi. İktidara gelmeleri halinde kamu yönetiminde aile ve yakınlık ilişkilerine dayalı atamalara son vereceklerini, kamuda 'lale' ve yönetimde 'sülale' dönemini bitireceklerini açıkladı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, kamudaki akraba kayırmacılığına tepki göstererek, iktidara gelmeleri halinde kamu yönetiminde aile ve yakınlık ilişkilerine dayalı atamalara son vereceklerini ifade etti.

Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Namus sözümüz olsun milletimize, kamuda babalar ve oğullar dönemine son vereceğiz. Yemin olsun. Ailelerin bütün şubeleriyle; kuzenler, yeğenler, evlatlar, damatlar yani bütün aileleriyle bürokrasiye çöken, devletin bütün imkanlarını aileleriyle beraber kendi hakkı zanneden bu azgınlığa son vereceğiz, söz veriyoruz. Millet açken bu kadar zevküsefayı kendine hak görenlerin dönemini hatırlatmak için tespit edilmiş bir isimdi bu: Lale dönemi. Bu Lale dönemine hükümetimiz bir de sülale dönemi ekledi. Yani kamuda lale, yönetimde sülale dönemine son vereceğiz."

Kaynak: ANKA
Yavuz AğıralioğluPolitikaGüncelKamuSon Dakika

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